Шеф-повар заявил о безвредности "бич-пакетов"

Шеф-повар и историк кулинарии Антон Прокофьев заявил о безвредности лапши быстрого приготовления, но при условии, что человек не ведет малоподвижный образ жизни, сообщает Zakon.kz.

Об этом российский специалист сказал в эфире радиостанции "Говорит Москва". По словам Прокофьева, такая пища хорошо усваивается и не опасна, если ею не злоупотреблять.

"Они все одинаково не вредны и одновременно не полезны. Вся вот эта растворимая еда не вредна. Она не принесет вам каких-то проблем с пищеварением в краткосрочной перспективе. В долгосрочной, если сидеть на фастфуде, у вас будет и гастрит, и ожирение, и все такое. Но это, знаете, прописные истины", – сказал повар.

Он отметил, что как решение для периодического перекуса это блюдо вполне подходит.

"Если у человека достаточно высокая двигательная активность, он постоянно в движении, тяжелый физический труд, то эта высококалорийная пища – идеальное решение", – заверил Антон Прокофьев.

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