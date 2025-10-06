День образования Китая обернулся крупной операцией по спасению туристов

6 октября более 100 туристов попали в снежную ловушку в горах в китайской провинции Цинхай, сообщает Zakon.kz.

По информации агентства "Синьхуа", во время празднования Дня образования КНР и Праздника середины осени, которые начинают отмечать с 1 октября, любители пешего туризма направились в район Лаохугоу в Мэньюань-Хуэйском автономном уезде, находящемся на высоте более 4 тыс. метров над уровнем моря. В период праздников там шли сильные снегопады, из-за которых туристы застряли в горах.

Для проведения поисковых работ мобилизовали более 300 человек, более 10 конных бригад и два дрона среднего размера. Операция продолжается, некоторые туристы до сих пор числятся пропавшими без вести.

Как уточняется, 137 человек спасены и находятся в стабильном состоянии.



Ранее на курортах Китая объявили наивысший уровень опасности.