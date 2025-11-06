Самая большая в мире паутина удивила ученых

В серной пещере Сульфур на границе Греции и Албании обнаружили, предположительно, самую крупную в мире паутину, которую создали 111 тыс. пауков, сообщает Zakon.kz.

Как пишет LiveScience, площадь паутины – 106 кв. м. По сути, это большое "лоскутное одеяло" из тысяч отдельных паутин, сообщил биолог Иштван Юрак из венгерского университета Sapientia в Трансильвании (Румыния).

<br>

Как отметил Юрак, эта находка стала первым подтверждением колониального поведения у видов Tegenaria domestica (домовый паук) и Prinerigone vagans. В привычной для них среде эти виды враждуют и не создают совместные сети.

Исследователи подсчитали, что около 69 тыс. домовых пауков и более 42 тыс. Prinerigone vagans обитают в одной и той же обширной структуре. Оба вида охотились на мошек, которые, в свою очередь, питались микробными биопленками. Паутина настолько тяжелая, что в определенных местах она может отсоединиться от стены под собственным весом, сообщает издание со ссылкой на ученых.

Ранее ученые описали интересное явление, в котором косатки напали на белых акул, чтобы полакомиться их печенью.