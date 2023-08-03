Открытый перелом ноги получил на рабочем месте сотрудник металлобазы в Кокшетау

Во время работы по ноге 42-летнего мужчины, сотрудника металлобазы Кокшетау, проехал вилочный погрузчик. Пострадавшего госпитализировали с открытым переломом и рваной раной ноги, сообщает Zakon.kz.

Несчастный случай произошел на металлобазе, где пострадавший работал прессовщиком. На место приехали полицейские, которые установили, что по ноге мужчины проехал вилочный погрузчик, передает 716kz.

Как выяснили на месте сотрудники полиции, пострадавший живет в селе Красный яр и работает в одном из местных товариществ с ограниченной ответственностью. Во время работы он получил серьезную травму. Как установили медики после госпитализации, у пострадавшего "открытый перелом средней трети большой берцовой кости справа, рваная рана правого голеностопа".

Полицейские начали расследование по статье 156 часть 1 УК РК "Нарушение правил охраны труда". Назначены экспертизы, полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как отмечает издание, с начала года на территории Акмолинской области было зарегистрировано 20 уголовных дел по нарушению правил охраны труда.

Ранее стало известно, что женщина скончалась от множественных травм, несовместимых с жизнью, полученных во время пожара в микрорайоне Аккент города Алматы.