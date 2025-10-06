Мужчина похитил пожилую американку и попытался склонить к развратным действиям

В американском городе Пемброк 36-летний Майкл Герреро воспользовался доверчивостью 75-летней посетительницы кафе, похитил ее и попытался склонить к развратным действиям, сообщает Zakon.kz.

По информации телеканала WCVB, около 22:00 мужчина встретил бабушку, выходящую из автомобиля возле кафе "99". Пожилая женщина вернулась за забытыми телефоном и кошельком, однако кафе оказалось закрыто. Герреро подошел к ней, представился работником кафе – парковщиком – и предложил пенсионерке помощь: он сказал, что сам сядет за руль и подвезет ее к черному ходу, который еще открыт. Он пообещал, что там ей отдадут ее вещи.

Как уточняется, вместо обещанной помощи Герреро выехал на шоссе и повез бабушку в неизвестном направлении. По словам потерпевшей, мужчина стал склонять ее к действиям сексуального характера и угрожать оружием. Когда она попыталась сбежать на одном из перекрестков, Герреро вышел из автомобиля, бросил на сиденье ключ зажигания и скрылся.

Подозреваемому, отмечает телеканал, предъявили обвинения в угоне автомобиля, похищении человека и нападении на человека старше 60 лет.

Известно, что мужчина задержан, но вины своей он не признает. Подозреваемого содержат под стражей без права выйти под залог до слушания.

Ранее сообщалось, что девушку пытались похитить в Алматы.