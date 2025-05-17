В Атырауской области мужчина пять лет растлевал падчерицу

В селе Еркинкала 43-летний мужчина в течение пяти лет совершал развратные действия в отношении своей 12-летней падчерицы, сообщает Zakon.kz.

Жертва насилия молчала до 17 лет, пока не осмелилась рассказать все своей родственнице. Как передает Telegram-канал "Atyrau Online", истязания начались в 2018 году, когда мать девочки уехала в роддом рожать младшего ребенка.

Насилие продолжалось, когда матери не было дома. Мужчина всячески запугивал девочку. Он говорил, что никто ей не поверит, и если она расскажет, то мать выгонит ее из дома. Девочка жила в страхе, молчала, пока не решилась довериться родственнице.

"По заявлению жительницы города Атырау о совершении развратных действий в отношении ее несовершеннолетней дочери возбуждено уголовное дело. Ведутся необходимые следственные действия. Иная информация в интересах следствия не разглашается. Полиция действует строго в рамках закона, обеспечивая права всех участников процесса", – рассказали в Департаменте полиции Атырауской области.

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