Пожилой немец зашел в ресторан с гранатой и потребовал алкоголь

В немецком городе Билефельд 62-летний мужчина зашел в кафе и стал угрожать подорвать гранату в ресторане. В итоге полицейские открыли по нему огонь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет WELT со ссылкой на очевидцев, посетитель сначала спокойно сидел за столиком и требовал алкоголь, а затем заявил, что у него при себе находится взрывное устройство.

По словам официантов, в куртке пожилого мужчины они заметили предмет, напоминающий гранату с проводом, потому и вызвали полицию. Когда силовики прибыли на место и попытались окружить здание, мужчина вышел наружу и направился к ним. После этого полицейские открыли огонь, две пули попали ему в колено.

"Найденный у мужчины предмет оказался, по предварительным данным, настоящей гранатой. Специалисты из криминалистического управления прибыли для проверки и разминирования", – говорится в сообщении.

Согласно данным издания, мужчина страдает психическими расстройствами.

