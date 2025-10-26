#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.13
624.88
6.64
Мир

Пожилой немец зашел в ресторан с гранатой и потребовал алкоголь

полиция выстрелила в посетителя ресторана, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2025 22:40 Фото: pixabay
В немецком городе Билефельд 62-летний мужчина зашел в кафе и стал угрожать подорвать гранату в ресторане. В итоге полицейские открыли по нему огонь, сообщает Zakon.kz.

Как пишет WELT со ссылкой на очевидцев, посетитель сначала спокойно сидел за столиком и требовал алкоголь, а затем заявил, что у него при себе находится взрывное устройство.

По словам официантов, в куртке пожилого мужчины они заметили предмет, напоминающий гранату с проводом, потому и вызвали полицию. Когда силовики прибыли на место и попытались окружить здание, мужчина вышел наружу и направился к ним. После этого полицейские открыли огонь, две пули попали ему в колено.

"Найденный у мужчины предмет оказался, по предварительным данным, настоящей гранатой. Специалисты из криминалистического управления прибыли для проверки и разминирования", – говорится в сообщении.

Согласно данным издания, мужчина страдает психическими расстройствами.

Ранее сообщалось, что стрельба в американском университете закончилась трагедией.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Павлодарец угрожал взорвать гранату в жилом доме
14:32, 24 декабря 2022
Павлодарец угрожал взорвать гранату в жилом доме
Двое полицейских пострадали из-за взрыва гранаты в Алматинской области
14:13, 16 мая 2024
Двое полицейских пострадали из-за взрыва гранаты в Алматинской области
Житель Актобе жестоко избил сотрудника ресторана
11:30, 26 октября 2023
Житель Актобе жестоко избил сотрудника ресторана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: