Мир

В Египте после 20 лет реставрации для туристов открыли огромную гробницу фараона

в Египте открыли гробницу после 20 лет реставрации, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 00:26 Фото: скриншот видео
После 20-летней реставрации в Египте открыли для посетителей гробницу фараона Аменхотепа III, сообщает Zakon.kz.

Как пишет New York Post со ссылкой на генсекретаря египетского Высшего совета по древностям Мохаммеда Исмаила, гробница находится на западной стороне знаменитой Долины царей, включает в себя главную погребальную камеру фараона и две другие камеры для его жен.

По словам эксперта, в отличие от других древних гробниц в долине гробница Аменхотепа украшена не полностью. На фресках изображен сам фараон с группой древнеегипетских богов, а в погребальной камере сохранились описания сцен из Книги мертвых – сборника заклинаний, предназначенных для управления мертвыми в подземном мире Древнего Египта.

Последние 20 лет в гробнице Аменхотепа под руководством японских специалистов велись реставрационные работы, в том числе по восстановлению настенных изображений фараона и его жен.

Аменхотеп III, которого также называют Аменхотеп Великий, был одним из самых известных фараонов XVIII династии Древнего Египта, правившей с 1550 по 1292 год до н. э.

Ранее сообщалось, что под разваленным домом в Сирии обнаружили древний комплекс гробниц.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
