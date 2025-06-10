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Наука и технологии

Под разваленным домом в Сирии обнаружили древний комплекс гробниц

Руины, архитектура, памятники, фото - Новости Zakon.kz от 10.06.2025 06:59 Фото: pixabay
Подрядчик, копавший землю на месте расчистки обломков разрушенного дома на севере Сирии, наткнулся на сюрприз: остатки подземного византийского гробничного комплекса, возраст которого превышает 1500 лет, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, открытие было сделано в мае этого года в городе Маарат-эн-Нуман (Сирия) в провинции Идлиб, который стратегически расположен на пути между городами Алеппо и Дамаск.

Во время реконструкции были обнаружены каменные отверстия, указывающие на наличие древних захоронений. Жители уведомили о находке дирекцию древностей, которая направила специализированную группу для осмотра и обеспечения безопасности объекта.

Над этим архитектурным памятником расположен жилой район с зданиями из шлакоблоков, многие из которых были повреждены во время военных действий. Рядом с одним из таких зданий яма ведет вниз к отверстиям двух погребальных камер, каждая из которых содержит шесть каменных гробниц.

"Судя по присутствию креста, а также найденным глиняным и стеклянным частям, эта гробница датируется византийской эпохой", – сказал Хассан аль-Исмаил, директор по древностям в Идлибе.

Он отметил, что открытие дополняет и без того богатую коллекцию археологических памятников в этом районе.

Византийская империя, возникшая в IV веке н. э., была продолжением Римской империи со столицей в Константинополе (современный Стамбул) и христианством в качестве официальной религии.

Ранее в Перу обнаружили мумию в "интересном" положении.

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Аксинья Титова
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