#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
528.31
608.35
6.55
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
528.31
608.35
6.55
Мир

Египетский археолог допустил скорое обнаружение гробницы Хеопса

Египет, Сфинкс, архитектура, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2025 07:59 Фото: pexels
Новые технологии помогут установить, где находится знаменитая гробница Хеопса. Об этом рассказал генсек Высшего совета по делам древностей Египта, археолог Мухаммед Исмаил Халед, сообщает Zakon.kz.

По данным Gazeta.ru, пирамида фараона Хеопса (Хуфу) является крупнейшей и самой древней из трех Великих пирамид, построенных на плато Гиза возле Каира. Изначальная высота конструкции составляла 147 метров.

В то же время до настоящего времени не обнаружена мумия самого Хеопса. Среди археологов распространено мнение, что его гробница могла быть скрыта глубоко внутри самой пирамиды.

"Никто точно не знает, где находится гробница Хеопса. Сложно сказать, находится она все еще внутри (одноименной) пирамиды или нет. Новые технологии могут дать нам возможность выяснить, находится там гробница или нет", – рассказал археолог в кулуарах церемонии открытия Большого Египетского музея в Гизе.

Пирамида Хеопса – единственное из семи чудес света Древнего мира, сохранившееся до наших дней. Согласно расчетам археологов, на постройку ушло более 20 лет.

Ранее у подножия египетских пирамид открыли грандиозный музей, который строили больше 20 лет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Раскрыта тайна пирамиды Хеопса
13:26, 05 июля 2025
Раскрыта тайна пирамиды Хеопса
В Египте представили недавно обнаруженные древние мастерские и гробницы
11:45, 28 мая 2023
В Египте представили недавно обнаруженные древние мастерские и гробницы
Археологи опубликовали данные о гробнице древнего Китая
02:00, 02 апреля 2023
Археологи опубликовали данные о гробнице древнего Китая
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: