Египетский археолог допустил скорое обнаружение гробницы Хеопса

Новые технологии помогут установить, где находится знаменитая гробница Хеопса. Об этом рассказал генсек Высшего совета по делам древностей Египта, археолог Мухаммед Исмаил Халед, сообщает Zakon.kz.

По данным Gazeta.ru, пирамида фараона Хеопса (Хуфу) является крупнейшей и самой древней из трех Великих пирамид, построенных на плато Гиза возле Каира. Изначальная высота конструкции составляла 147 метров.

В то же время до настоящего времени не обнаружена мумия самого Хеопса. Среди археологов распространено мнение, что его гробница могла быть скрыта глубоко внутри самой пирамиды.

"Никто точно не знает, где находится гробница Хеопса. Сложно сказать, находится она все еще внутри (одноименной) пирамиды или нет. Новые технологии могут дать нам возможность выяснить, находится там гробница или нет", – рассказал археолог в кулуарах церемонии открытия Большого Египетского музея в Гизе.

Пирамида Хеопса – единственное из семи чудес света Древнего мира, сохранившееся до наших дней. Согласно расчетам археологов, на постройку ушло более 20 лет.

Ранее у подножия египетских пирамид открыли грандиозный музей, который строили больше 20 лет.