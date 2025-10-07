#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
541.63
632.24
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
541.63
632.24
6.61
Мир

Бегающий по улице медведь напугал жителей российского города

Медведь бегал по улицам Курильска, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 02:28 Фото: pixabay
Утром 7 октября на улицу в центре Курильска выбежал медведь, сообщает Zakon.kz.

Жителей и гостей города об опасности встречи с животным оперативно предупредила администрация Курильского муниципального округа в своих социальных сетях.

В администрации рекомендовали не приближаться к животному и не пытаться его фотографировать, а также смотреть за детьми

"При встрече с медведем – сохраняйте спокойствие, медленно отходите, не бегите", – говорится в сообщении.

А в Японии олень преградил путь гостям ресторана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
Лось бегал по улицам города Рудного
04:14, 01 октября 2024
Лось бегал по улицам города Рудного
Алматинцев напугали дымовые шашки на улицах города
10:49, 09 февраля 2023
Алматинцев напугали дымовые шашки на улицах города
Медведи вышли из леса и гуляют по улицам Риддера
20:35, 01 сентября 2025
Медведи вышли из леса и гуляют по улицам Риддера
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: