Бегающий по улице медведь напугал жителей российского города
Фото: pixabay
Утром 7 октября на улицу в центре Курильска выбежал медведь, сообщает Zakon.kz.
Жителей и гостей города об опасности встречи с животным оперативно предупредила администрация Курильского муниципального округа в своих социальных сетях.
В администрации рекомендовали не приближаться к животному и не пытаться его фотографировать, а также смотреть за детьми
"При встрече с медведем – сохраняйте спокойствие, медленно отходите, не бегите", – говорится в сообщении.
А в Японии олень преградил путь гостям ресторана.
