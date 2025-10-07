Бегающий по улице медведь напугал жителей российского города

Утром 7 октября на улицу в центре Курильска выбежал медведь, сообщает Zakon.kz.

Жителей и гостей города об опасности встречи с животным оперативно предупредила администрация Курильского муниципального округа в своих социальных сетях.

В администрации рекомендовали не приближаться к животному и не пытаться его фотографировать, а также смотреть за детьми

"При встрече с медведем – сохраняйте спокойствие, медленно отходите, не бегите", – говорится в сообщении.

