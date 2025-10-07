#АЭС в Казахстане
Мир

В Узбекистане малыш, родившийся в метро, получил пожизненный проездной

метрополитен, пассажиры, вагон, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2025 19:43 Фото: pexels
В Узбекистане пассажирка метро родила ребенка прямо на станции. Ташкентский метрополитен сделал необычный подарок для новой жительницы Ташкента и ее матери, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-служба метрополитена, на переходе станции у пассажирки внезапно начались схватки. Увидев происходящее, сотрудник внутренних дел, несший службу на станции, сообщил дежурной по приему и отправке поездов о внештатной ситуации. Но пока врачи спешили на место происшествия, сотрудники метрополитена сами приняли роды.

"Используя знания и навыки, дежурная оперативно оказала первую помощь и помогла женщине благополучно родить ребенка. Сотрудница метрополитена оказала необходимые послеродовые меры: перевязала пуповину и стимулировала дыхательный рефлекс новорожденного. Все прошло благополучно", – говорится в сообщении Ташкентского метрополитена.

Новорожденная девочка и ее мать были переданы медикам скорой помощи. Сотрудники станции метрополитена отметили, что, пока не подоспели врачи, работники узбекской подземки контролировали состояние матери и ребенка, обеспечивали их безопасность.

Позже стало известно, что руководство Ташкентского метрополитена объявило о решении сделать уникальный подарок: мама и новорожденная девочка получат карты на пожизненный бесплатный проезд в метро столицы. Кроме того, работники, помогавшие принять роды и оказать помощь молодой маме, будут награждены.

По последним данным, мама и малыш чувствуют себя хорошо.

Ранее мир потрясла новость, что девушка родила в туалете Турции и оставила младенца в унитазе. Молодую мать и бабушку задержали, девушка была помещена в турецкую тюрьму на 9 месяцев, пока не состоялся суд.

Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
