В Узбекистане малыш, родившийся в метро, получил пожизненный проездной
Как рассказали в пресс-служба метрополитена, на переходе станции у пассажирки внезапно начались схватки. Увидев происходящее, сотрудник внутренних дел, несший службу на станции, сообщил дежурной по приему и отправке поездов о внештатной ситуации. Но пока врачи спешили на место происшествия, сотрудники метрополитена сами приняли роды.
"Используя знания и навыки, дежурная оперативно оказала первую помощь и помогла женщине благополучно родить ребенка. Сотрудница метрополитена оказала необходимые послеродовые меры: перевязала пуповину и стимулировала дыхательный рефлекс новорожденного. Все прошло благополучно", – говорится в сообщении Ташкентского метрополитена.
Новорожденная девочка и ее мать были переданы медикам скорой помощи. Сотрудники станции метрополитена отметили, что, пока не подоспели врачи, работники узбекской подземки контролировали состояние матери и ребенка, обеспечивали их безопасность.
Позже стало известно, что руководство Ташкентского метрополитена объявило о решении сделать уникальный подарок: мама и новорожденная девочка получат карты на пожизненный бесплатный проезд в метро столицы. Кроме того, работники, помогавшие принять роды и оказать помощь молодой маме, будут награждены.
По последним данным, мама и малыш чувствуют себя хорошо.
