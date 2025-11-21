Как подготовить малыша к авиаперелету
В частности, медик рекомендует не планировать поездки до тех пор, пока чаду не исполнится хотя бы 3 месяца. До этого момента риск инфекций слишком велик.
Также перед перелетом необходимо обследоваться у хирурга, окулиста, невролога, сдать анализы крови и мочи, сделать УЗИ и в конце прийти на консультацию педиатра.
Вояж противопоказан, если у ребенка недоношенность, проблемы с дыханием, острые инфекции, серьезные нарушения нервной системы, врожденные пороки сердца и сосудов в стадии декомпенсации или обострение хронических болезней, пишет "Тульская служба новостей".
Чтобы малышу не закладывало уши, следует кормить его при взлете и посадке.
Также среди полезных советов:
- одеть слоями и регулировать тем самым температуру;
- сменить подгузник перед выездом;
- не забыть захватить подгузники и салфетки с собой;
- родителям – обрабатывать руки антисептиком и не класть дитя на грязную поверхность;
- если ребенок питается смесью, заготовить запас на случай задержки рейса.
"Лучше планировать полет на время сна ребенка. Укачивание – индивидуальная реакция малыша. Чтобы помочь ребенку, нужно менять позы, не давать смотреть в смартфон, накормить легкой пищей за пару часов до вылета, пить кислые напитки и выбирать места в середине самолета", – рекомендует педиатр детской поликлиники Полина Шурганова.
Если чадо все же сильно укачивает, лучше заранее посоветоваться с педиатром и обсудить с ним безрецептурные средства.
