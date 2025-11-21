#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+6°
$
518.66
597.44
6.56
Советы

Как подготовить малыша к авиаперелету

Дети, путешествия с детьми, советы , фото - Новости Zakon.kz от 21.11.2025 22:04 Фото: pixabay
Педиатр Полина Шурганова рассказала, как сделать долгожданное путешествие с ребенком приятным и безопасным, сообщает Zakon.kz.

В частности, медик рекомендует не планировать поездки до тех пор, пока чаду не исполнится хотя бы 3 месяца. До этого момента риск инфекций слишком велик.

Также перед перелетом необходимо обследоваться у хирурга, окулиста, невролога, сдать анализы крови и мочи, сделать УЗИ и в конце прийти на консультацию педиатра.

Вояж противопоказан, если у ребенка недоношенность, проблемы с дыханием, острые инфекции, серьезные нарушения нервной системы, врожденные пороки сердца и сосудов в стадии декомпенсации или обострение хронических болезней, пишет "Тульская служба новостей".

Чтобы малышу не закладывало уши, следует кормить его при взлете и посадке.

Также среди полезных советов:

  • одеть слоями и регулировать тем самым температуру;
  • сменить подгузник перед выездом;
  • не забыть захватить подгузники и салфетки с собой;
  • родителям – обрабатывать руки антисептиком и не класть дитя на грязную поверхность;
  • если ребенок питается смесью, заготовить запас на случай задержки рейса.
"Лучше планировать полет на время сна ребенка. Укачивание – индивидуальная реакция малыша. Чтобы помочь ребенку, нужно менять позы, не давать смотреть в смартфон, накормить легкой пищей за пару часов до вылета, пить кислые напитки и выбирать места в середине самолета", – рекомендует педиатр детской поликлиники Полина Шурганова.

Если чадо все же сильно укачивает, лучше заранее посоветоваться с педиатром и обсудить с ним безрецептурные средства.

К слову, пассажиры казахстанских авиакомпаний могут рассчитывать на полный возврат стоимости билета при внезапном заболевании члена семьи, следующего вместе с ними. Как вернуть авиабилет по медицинским показаниям, читайте здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Читайте также
Как подготовиться к дальнему путешествию на автомобиле – пошаговая инструкция
18:07, 05 июля 2024
Как подготовиться к дальнему путешествию на автомобиле – пошаговая инструкция
На теле не было живого места: мать подозревают в истязаниях четырехлетнего малыша в СКО
22:55, 30 сентября 2024
На теле не было живого места: мать подозревают в истязаниях четырехлетнего малыша в СКО
Смерть малыша от коклюша: врачи раскрыли подробности
01:51, 12 июня 2024
Смерть малыша от коклюша: врачи раскрыли подробности
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: