Град размером с орех и неожиданный снег: Турцию накрыла непогода
Град и снег обрушились на ряд провинций Турции, пострадал Зонгулдак, сообщает Zakon.kz.
В турецкой провинции Зонгулдак зафиксирован сильный град 8 октября 2025 года, передает Hava Medya. В районе Чайджума осадки достигали размера грецкого ореха, и улицы буквально за считанные минуты покрылись белым слоем града, напоминая снегопад.
Непогода связана с резким похолоданием, которое охватило ряд регионов страны. Сообщается также о снеге в некоторых провинциях, включая курортную Анталью.
