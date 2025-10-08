#АЭС в Казахстане
Мир

Сотрудник автомойки девять дней копал тоннель и ограбил ювелирный магазин в Мьянме

ювелирный магазин ограбил сотрудник автомойки, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 21:13 Фото: pixabay
Житель Мьянмы девять дней рыл туннель, чтобы ограбить ювелирный магазин, но быстро был пойман с добычей, сообщает Zakon.kz.

По информации Mothership, он надел налобный фонарь и черную одежду, затем через тоннель проник внутрь магазина, когда заведение было закрыто, и похитил 4 кг золота.

Но, отмечает издание, полиция довольно быстро его вычислила – грабителя задержали через три дня. Подозреваемый признался, что туннель он копал после работы на автомойке. Идея о совершении данного преступления ему пришла, когда он заметил под тротуаром возле магазина просторную систему трубопроводов.

По словам грабителя, на следующий день после содеянного он продал 551 г золота, за которые выручил 65 тыс. долларов. Часть денег он спрятал дома в шкафу, остальные средства потратил на собственные нужды, включая покупку нового мобильного телефона.

Ранее сообщалось, что трое с оружием ограбили дом предпринимателя в Алматы на полмиллиарда тенге.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
