Сотрудник автомойки девять дней копал тоннель и ограбил ювелирный магазин в Мьянме

Житель Мьянмы девять дней рыл туннель, чтобы ограбить ювелирный магазин, но быстро был пойман с добычей, сообщает Zakon.kz.

По информации Mothership, он надел налобный фонарь и черную одежду, затем через тоннель проник внутрь магазина, когда заведение было закрыто, и похитил 4 кг золота.

Но, отмечает издание, полиция довольно быстро его вычислила – грабителя задержали через три дня. Подозреваемый признался, что туннель он копал после работы на автомойке. Идея о совершении данного преступления ему пришла, когда он заметил под тротуаром возле магазина просторную систему трубопроводов.

По словам грабителя, на следующий день после содеянного он продал 551 г золота, за которые выручил 65 тыс. долларов. Часть денег он спрятал дома в шкафу, остальные средства потратил на собственные нужды, включая покупку нового мобильного телефона.

Man breaks into Myanmar jeweller by digging tunnel for 9 days, steals 4kg of gold, only manages to buy phone before getting caught https://t.co/hcsRpblvBO pic.twitter.com/K5a4HSPY1R — Mothership (@MothershipSG) October 5, 2025

