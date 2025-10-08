Стилист скончался в результате осложнений, вызванных популярной косметической процедурой

Бразильский модный инфлюенсер Адаир Мендес Дутра-младший, известный в интернете как Джуниор Дутра, скончался после популярной операции, которая известна как "лисьи глазки", сообщает Zakon.kz.

Как пишет журнал People, в сентябре он говорил о возникших впоследствии осложнениях. В том числе пациент известного хирурга Фернандо Гарби перенес инфекцию.

По данным издания, в октябре бразилец пожаловался на плохое самочувствие и затрудненное дыхание и был экстренно доставлен в больницу, из которой не вернулась домой.

Согласно юридическим документам, незадолго до госпитализации Дутра обратился в полицию с просьбой провести расследование в отношении деятельности оперировавшего его врача. В свою очередь, адвокат доктора Гарби отрицает вину медика в трагическом инциденте.

"Лисьи глазки" – это косметический эффект, достигаемый путем приподнятия внешних уголков глаз, что придает взгляду миндалевидную, раскосую форму и создает впечатление молодости, сексуальности и хитрости. Этот эффект может быть достигнут с помощью косметологических процедур, таких как инъекции ботокса или филлеров, или более инвазивными методами, такими как нитевой лифтинг или пластическая операция (кантопластика).

Ранее сообщалось, что 15-летняя девочка в Мексике умерла после липосакции, подтяжки лица и увеличения груди.