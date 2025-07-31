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Советы

Как во время жары выглядеть модно, рассказал популярный стилист

Александр Рогов дал совет модницам, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2025 01:04 Фото: Instagram/alexandrrogov
Известный стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов посоветовал модницам во время жары носить блузы из кружева, сообщает Zakon.kz.

Совет он опубликовал в Telegram, дополнив пост примерами.

"Жара отличный повод купить хлопковую блузу, платье и комплект с шортами/брюками с вышивкой и кружевом, напоминающими бабушкины салфетки. Носите комплектами или по отдельности в сочетании с денимом", – написал Рогов.

Ранее стилист обратил внимание модниц на новую тенденцию.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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