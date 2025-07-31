Как во время жары выглядеть модно, рассказал популярный стилист
Фото: Instagram/alexandrrogov
Известный стилист и ведущий "Модного приговора" Александр Рогов посоветовал модницам во время жары носить блузы из кружева, сообщает Zakon.kz.
Совет он опубликовал в Telegram, дополнив пост примерами.
"Жара отличный повод купить хлопковую блузу, платье и комплект с шортами/брюками с вышивкой и кружевом, напоминающими бабушкины салфетки. Носите комплектами или по отдельности в сочетании с денимом", – написал Рогов.
Ранее стилист обратил внимание модниц на новую тенденцию.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript