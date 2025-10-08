#АЭС в Казахстане
Мир

Модные прически с закрытого показа в Париже опубликовала Ксения Собчак

Ксения Собчак показала модные прически с закрытого показа в Париже, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 01:52 Фото: Telegram/Ксения Собчак
Журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала трендовые прически с закрытого показа бренда роскошной одежды The Row в Париже, сообщает Zakon.kz.

Снимками она поделилась в Telegram.

"Хоть на показе The Row и была запрещена съемка, в сеть утекли кадры причесок моделей. И, как вы понимаете, они стали главным обсуждением бьюти-сообщества. Если хотите попробовать, то заказывайте гребни и создавайте такой кокон в стиле 50-х", – написала Собчак.

Ранее стилист назвал модные тенденции на весну-лето 2026.

