Модные прически с закрытого показа в Париже опубликовала Ксения Собчак

Фото: Telegram/Ксения Собчак

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак показала трендовые прически с закрытого показа бренда роскошной одежды The Row в Париже, сообщает Zakon.kz.

Снимками она поделилась в Telegram. "Хоть на показе The Row и была запрещена съемка, в сеть утекли кадры причесок моделей. И, как вы понимаете, они стали главным обсуждением бьюти-сообщества. Если хотите попробовать, то заказывайте гребни и создавайте такой кокон в стиле 50-х", – написала Собчак. Ранее стилист назвал модные тенденции на весну-лето 2026.

