Мир

Знаменитый миллионер пообещал большое вознаграждение за избиение пассии сына

Тайский миллионер и деньги, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 08:40 Фото: Facebook/สวีนิวส์ออนไลน์
В Таиланде знаменитый миллионер Арнон Родтхонг посулил 30 тысяч батов (498 тыс. 241 тенге) за избиение любовницы сына. Предприниматель, сколотивший огромное состояние на торговле дурианами, опубликовал свое "бизнес-предложение" в Сети, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Thaiger, Родтхонг пояснил, что целью нападения должна стать женщина по имени Он. Она работала у миллионера, а затем вышла замуж за его племянника. Теперь выяснилось, что она завела роман уже с сыном Родтхонга.

"Всем бандам в округе Лангсуан. Я готов заплатить 30 тысяч батов любому, кто нападет на любовницу моего сына. Вы должны дать ей не менее 10 пощечин. Кто выполнит задание, получит от меня деньги", – написал Родтхонг.

Бизнесмен отметил, что слишком стар, чтобы наказать женщину самостоятельно, и именно поэтому решил прибегнуть к посторонней помощи. По его словам, избиение Он спасет честь его семьи. Родтхонг добавил, что оплатит любые штрафы, которые полиция наложит на исполнителей его заказа.

Предприниматель также обратился к сотрудникам полиции и призвал их обыскать автомобиль сына, в котором якобы хранятся две незарегистрированные единицы огнестрельного оружия.

Правоохранителям он пообещал 50 тысяч батов (830 тыс. 402 тенге) за арест сына. При этом бизнесмен отметил, что его отпрыск недавно угрожал жене пистолетом после того, как она застала его с Он.

Полиция пока не прокомментировала поведение Родтхонга. Он пообещал и дальше публиковать в соцсетях материалы о супружеской неверности сына.

Ранее сообщалось, что в Великобритании будут судить родственника принцессы Дианы и Черчилля.

Аксинья Титова
