В Великобритании будут судить родственника принцессы Дианы и Черчилля

Родственник принцессы Дианы и сэра Уинстона Черчилля, 12-й герцог Малборо Джеймс Спенсер-Черчилль предстанет перед судом после того, как он якобы превысил скорость, сообщает Zakon.kz.

По данным Daily Mail, 69-летнего герцога из дворца Бленхейм в Вудстоке обвиняют в вождении автомобиля Hyundai со скоростью более 128 км в час в зоне с разрешенной скоростью в 80 км в час. Сам Джеймс Спенсер-Черчилль отрицает свою вину.

Фото: wikipedia

Помимо того, герцога обвиняют в непредставлении личности водителя, который, как утверждается, был виновен в совершении преступления. Сам Джеймс не признает себя виновным по обоим обвинениям.

Фото: wikipedia

Джеймс Спенсер-Черчилль является двоюродным братом принцессы Дианы и родственником бывшего премьер-министра Уинстона Черчилля.

Ранее сообщалось, что нейросеть помогла американке выиграть суд, заменив адвоката.