Культура и шоу-бизнес

"Открывайся миру, но не растворяйся в нем": Давлетяров тронул сеть поздравлением сына с 18-летием

Давлетяров, поздравление, 18-летие, день рождение, фото - Новости Zakon.kz от 07.08.2025 18:40 Фото: Instagram/arman_dav
Казахстанский и российский медиаменеджер Арман Давлетяров сегодня, 7 августа 2025 года, трогательно поздравил сына Аята с 18-летием. Предприниматель опубликовал также ролик с нарезкой кадров, где Аят позирует перед камерой в разные моменты своей жизни, сообщает Zakon.kz.

В описании, обращаясь к сыну, Давлетяров подчеркнул:

"Аят, в жизни каждого человека есть момент, когда он начинает смотреть вперед чуть дальше, чем раньше. Сегодня тебе исполняется 18 лет – и это именно такой день. Ты уже умеешь видеть суть, а не только форму. Различать, что важно, а что просто шум. Это редкое качество – береги его".

Далее он отметил, что теперь время сына измеряется не только событиями, но и тем, какие решения он принимает.

"Пусть они будут зрелыми, взвешенными и всегда подкрепленными внутренней честностью. Открывайся миру, но не растворяйся в нем. Сохраняй свои границы, уважай других и умей быть опорой – для себя и для тех, кто рядом. Мы с мамой видим, каким человеком ты становишься, и это наполняет нас гордостью и тихой радостью. Пусть Всевышний всегда бережет и хранит тебя, а в сердце живет любовь, ясность и мир".Арман Давлетяров

Многочисленная аудитория присоединилась к поздравлению.

29 мая Давлетяров рассказывал о том, как у Аята прошел выпускной.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
