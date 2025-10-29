#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
535.83
624.94
6.69
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
535.83
624.94
6.69
Культура и шоу-бизнес

Бывшая жена Аршавина похвасталась успехами их 13-летнего сына в футболе

телеведущая Юлия Барановская, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 19:27 Фото: Instagram/baranovskaya_tv
Экс-супруга некогда знаменитого российского футболиста Андрея Аршавина, телеведущая Юлия Барановская, опубликовала 29 октября 2025 года в своем Instagram пост, который посвятила успехам младшего сына Арсения, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией 45-летняя телеведущая написала:

"Спартак" – чемпион! Команда "Спартак" 2012 года рождения (Академия "Спартак" по футболу им. Ф. Ф. Черенкова. – Прим. ред.), за которую играет Арсений, стала чемпионом Летнего первенства Москвы. Если вы не увлекаетесь футболом, объясню: это ежегодный чемпионат среди юношеских команд спортивных школ и академий столицы. За сезон ребята провели 22 игры, одержав победу в каждой! Воспитанники академии установили абсолютный рекорд: никто до этого не выигрывал все матчи".

Барановская уточнила, что награждали победителей в минувшие выходные перед игрой "Спартак" – "Оренбург".

"После вручения медалей на стадионе победители совершили круг почета с кубком, как взрослые футболисты, перед трибунами болельщиков", – похвасталась она.

Также телеведущая выразила благодарность тренерскому составу за подготовку и поддержку.

"К тому же команда у нас не только сильная, но и дружная. Поздравляю ребят – они настоящие чемпионы! И благодарю родителей: все между собой подружились и поддерживают детей на каждом матче. Настоящая команда во всех смыслах слова", – заключила Барановская.

Подписчики поздравили Юлию с успехами младшего наследника.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 29.10.2025 19:27
Андрей Аршавин высказался о шансах "Кайрата" в матчах Лиги чемпионов

В мае 2025 года мы писали, что Юлия Барановская показала редкие кадры с сыном Арсением. Тогда подписчики телеведущей не смогли определиться, на кого больше похож младший наследник – на маму или звездного отца Андрея Аршавина. Подробнее – по ссылке.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Экс-супруга Андрея Аршавина показала их подросшего сына
15:27, 30 мая 2025
Экс-супруга Андрея Аршавина показала их подросшего сына
Бывшая жена Аршавина исполнила свою давнюю мечту
16:30, 13 февраля 2025
Бывшая жена Аршавина исполнила свою давнюю мечту
Третья жена Игоря Николаева похвасталась успехами их 9-летней дочери
10:33, 05 апреля 2025
Третья жена Игоря Николаева похвасталась успехами их 9-летней дочери
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: