Бывшая жена Аршавина похвасталась успехами их 13-летнего сына в футболе

Экс-супруга некогда знаменитого российского футболиста Андрея Аршавина, телеведущая Юлия Барановская, опубликовала 29 октября 2025 года в своем Instagram пост, который посвятила успехам младшего сына Арсения, сообщает Zakon.kz.

Под публикацией 45-летняя телеведущая написала:

"Спартак" – чемпион! Команда "Спартак" 2012 года рождения (Академия "Спартак" по футболу им. Ф. Ф. Черенкова. – Прим. ред.), за которую играет Арсений, стала чемпионом Летнего первенства Москвы. Если вы не увлекаетесь футболом, объясню: это ежегодный чемпионат среди юношеских команд спортивных школ и академий столицы. За сезон ребята провели 22 игры, одержав победу в каждой! Воспитанники академии установили абсолютный рекорд: никто до этого не выигрывал все матчи".

Барановская уточнила, что награждали победителей в минувшие выходные перед игрой "Спартак" – "Оренбург".

"После вручения медалей на стадионе победители совершили круг почета с кубком, как взрослые футболисты, перед трибунами болельщиков", – похвасталась она.

Также телеведущая выразила благодарность тренерскому составу за подготовку и поддержку.

"К тому же команда у нас не только сильная, но и дружная. Поздравляю ребят – они настоящие чемпионы! И благодарю родителей: все между собой подружились и поддерживают детей на каждом матче. Настоящая команда во всех смыслах слова", – заключила Барановская.

Подписчики поздравили Юлию с успехами младшего наследника.

