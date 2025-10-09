Спецтехника разобрала разноцветный пешеходный переход в Америке
Департамент транспорта штата Флорида указал городу убрать переход и другие объекты уличного искусства и пригрозил прекратить государственное финансирование за невыполнение этого требования. Переход в Майами-Бич установили в 2018 году. Он был посвящен истории ЛГБТК-комьюнити города, пишет ABC News.
LGBTQI+ rainbow crosswalk gets DEMOLISHED in Miami Beach, Florida.— Oli London (@OliLondonTV) October 6, 2025
The removal comes following a directive by the states Department of Transportation which prohibits road art with "social, political, or ideological messages."
pic.twitter.com/K6O4QwAxxE
Критики называли решение очередной атакой на ЛГБТК-людей со стороны губернатора-республиканца Рона Десантиса. Власти города подали апелляцию на требование о демонтаже объекта, но проиграли ее. Комиссар Майами-Бич Алекс Фернандес сказал, что сотрудники городских служб собрали всю вывезенную брусчатку, чтобы в будущем ее можно было использовать повторно.
