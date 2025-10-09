#АЭС в Казахстане
Мир

Спецтехника разобрала разноцветный пешеходный переход в Америке

В Майами-Бич убрали радужный пешеходный переход, фото - Новости Zakon.kz от 10.10.2025 02:32 Фото: Х/TheTorontoSun
На днях в Майами-Бич демонтировали радужный пешеходный переход, сообщает Zakon.kz.

Департамент транспорта штата Флорида указал городу убрать переход и другие объекты уличного искусства и пригрозил прекратить государственное финансирование за невыполнение этого требования. Переход в Майами-Бич установили в 2018 году. Он был посвящен истории ЛГБТК-комьюнити города, пишет ABC News.

Критики называли решение очередной атакой на ЛГБТК-людей со стороны губернатора-республиканца Рона Десантиса. Власти города подали апелляцию на требование о демонтаже объекта, но проиграли ее. Комиссар Майами-Бич Алекс Фернандес сказал, что сотрудники городских служб собрали всю вывезенную брусчатку, чтобы в будущем ее можно было использовать повторно.

Недавно в США министр обороны выступил против толстых генералов и бородатых солдат.

Фото Алия Абди
Алия Абди
