Мир

Против толстых генералов и бородатых солдат выступил министр обороны США

Министр обороны США раскритиковал физическую форму некоторых офицеров, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 02:30 Фото: X/PeteHegseth
Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что не хочет видеть в армии генералов с лишним весом и солдат с лишней растительностью на лице во время пребывания на своем посту, сообщает Zakon.kz.

Выступление состоялось на базе морской пехоты Квантико в штате Вирджиния, где собрались более 800 генералов и адмиралов, срочно вызванных на встречу из различных точек мира без разглашения причин. Хегсет подверг критике физическую форму некоторых высокопоставленных офицеров, подчеркнув, что "присутствие генералов и адмиралов с лишним весом в коридорах Пентагона абсолютно недопустимо".

"Никакого поклонения климатическим изменениям, никакого разделения, отвлечения внимания или гендерных заблуждений, никакого хаоса", – заявил он, призвав офицеров, не разделяющих его подход, подать в отставку.

Он также объявил о запуске плана реформирования структуры армии США из 10 пунктов. Среди прочего, министр подчеркнул, что тесты на физическую подготовку будут проводиться исключительно по мужским стандартам, а также акцентировал внимание на строгом соблюдении стандартов внешнего вида.

"Эра непрофессионального внешнего вида закончилась. Больше никаких бородатых мужчин", – заявил министр, подчеркнув необходимость дисциплины и единообразия.

Эпизоды со своими высказываниями он разместил на своей странице в Х.

Также в компаниях предпринимателя и миллиардера Илона Маска заметили текучку кадров.

