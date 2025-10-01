Против толстых генералов и бородатых солдат выступил министр обороны США

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что не хочет видеть в армии генералов с лишним весом и солдат с лишней растительностью на лице во время пребывания на своем посту, сообщает Zakon.kz.

Выступление состоялось на базе морской пехоты Квантико в штате Вирджиния, где собрались более 800 генералов и адмиралов, срочно вызванных на встречу из различных точек мира без разглашения причин. Хегсет подверг критике физическую форму некоторых высокопоставленных офицеров, подчеркнув, что "присутствие генералов и адмиралов с лишним весом в коридорах Пентагона абсолютно недопустимо".

🚨 BREAKING: Pete Hegseth blasts military leadership! No more fat soldiers generals or admirals everyone from privates to 4 star generals must meet height-weight standards and pass PT tests.



Discipline wins wars 🇺🇸 #PeteHegseth #USMilitary #USA pic.twitter.com/C7diaUw4Ff — Arshad (@im__Arshu) September 30, 2025

"Никакого поклонения климатическим изменениям, никакого разделения, отвлечения внимания или гендерных заблуждений, никакого хаоса", – заявил он, призвав офицеров, не разделяющих его подход, подать в отставку.

Он также объявил о запуске плана реформирования структуры армии США из 10 пунктов. Среди прочего, министр подчеркнул, что тесты на физическую подготовку будут проводиться исключительно по мужским стандартам, а также акцентировал внимание на строгом соблюдении стандартов внешнего вида.

"Эра непрофессионального внешнего вида закончилась. Больше никаких бородатых мужчин", – заявил министр, подчеркнув необходимость дисциплины и единообразия.

Эпизоды со своими высказываниями он разместил на своей странице в Х.

