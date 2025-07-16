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Мир

Турецкого мэра осудили за оскорбление должностного лица

Турецкий мэр, оппозиционер, фото - Новости Zakon.kz от 17.07.2025 02:30 Фото: Instagram/ekremimamoglu
Турецкий суд признал оппозиционного мэра Стамбула виновным в оскорблении и угрозах госслужащего. Его заключили под стражу, сообщает Zakon.kz.

По информации ABC News, 16 июля турецкий суд признал оппозиционного мэра Стамбула Экрема Имамоглу виновным в оскорблении государственного должностного лица и приговорил его к году и восьми месяцам тюремного заключения.

Дело, возбужденное еще до его ареста, было связано с его комментариями от 20 января, в которых он раскритиковал главного прокурора Стамбула Акына Гурлека, обвинив его в преследовании деятелей оппозиции посредством якобы политически мотивированных расследований.

В среду суд признал Имамоглу виновным в оскорблении и угрозах в адрес Гурлека, но оправдал его по обвинению в публичном раскрытии его имени с намерением сделать его мишенью.

Правительство Эрдогана настаивает на том, что суды беспристрастны и независимы от политики.

Ранее казахстанский блогер был оштрафован за распространение ложной информации.

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Аксинья Титова
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