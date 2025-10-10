#АЭС в Казахстане
Мир

Жители американского штата боятся маньяка после обнаружения 16 тел

Жители американского Хьюстона, штат Техас, уверены, что в их городе орудует маньяк, поскольку с начала года только из одного водоема достали 16 тел, сообщает Zakon.kz.

По информации New York Post, в полиции Хьюстона сообщили, что за последние пять дней в реке нашли 5 тел.

"Совпадение? Неправдоподобное тогда. Тщательное расследование каждого случая оправдано, в том числе обстоятельств за 48 часов до обнаружения их исчезновения", – прокомментировал инцидент отставной сержант полиции Нью-Йорка, профессор уголовного правосудия в Пенсильвании Лихай Вэлли.

Мэр Хьюстона Джон Уитмайр призвал общественность к спокойствию, заявив, что "нет никаких доказательств того, что в городе разгуливает серийный убийца". Он предположил, что утопленники – бездомные.

Как сообщил командир отдела по расследованию убийств Департамента полиции Хьюстона Салам Зия, возраст самой младшей жертвы – 20 лет, старшей – 60.

Ранее мы сообщали о том, что в Турции арестован знаменитый криминальный авторитет "Адский Неджати".

Аксинья Титова
