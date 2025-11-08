#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
526.02
607.55
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
526.02
607.55
6.5
События

От метели до +16°: какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие дни

Алматы, гостиница Казахстан, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 08.11.2025 19:37 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали жителям трех крупнейших городов Казахстана о погоде на 9, 10 и 11 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане

  • 9 ноября температура воздуха составит ночью 0…-2°С, днем +2...+4°С, местами возможны низовая метель и гололед.
  • 10 ноября похолодает до -3…-5°С ночью и -1…-3°С днем, прогнозируются снег, метель и скользкие дороги.
  • К 11 ноября осадки прекратятся, но гололед сохранится, температура около 0°С.

Прогноз погоды по Алматы

  • 9 ноября синоптики обещают +8…+10°С днем и -1...-3°С ночью.
  • 10 и 11 ноября ожидается переменная облачность при температуре днем +10…+11°С. Ветер слабый 3-8 м/с.

Прогноз погоды по Шымкенту

  • 9 ноября воздух прогреется до +14…+16°С, без осадков.
  • 10 ноября днем ожидается +12...+14°С, местами возможен кратковременный дождь.
  • 11 ноября температура составит +13…+15°С, осадки не прогнозируются.

Ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане и 13 областях Казахстана на 9 ноября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
20:08, 19 октября 2025
Какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие три дня
Тепло до +23 и дожди: какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента
19:08, 29 марта 2025
Тепло до +23 и дожди: какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента
Какая погода ждет казахстанцев в ближайшие выходные
11:38, 08 августа 2025
Какая погода ждет казахстанцев в ближайшие выходные
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: