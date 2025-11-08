От метели до +16°: какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента в ближайшие дни

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

Синоптики РГП "Казгидромет" подробно рассказали жителям трех крупнейших городов Казахстана о погоде на 9, 10 и 11 ноября 2025 года, сообщает Zakon.kz.

Прогноз погоды по Астане 9 ноября температура воздуха составит ночью 0…-2°С, днем +2...+4°С, местами возможны низовая метель и гололед.

10 ноября похолодает до -3…-5°С ночью и -1…-3°С днем, прогнозируются снег, метель и скользкие дороги.

К 11 ноября осадки прекратятся, но гололед сохранится, температура около 0°С. Прогноз погоды по Алматы

9 ноября синоптики обещают +8…+10°С днем и -1...-3°С ночью.

10 и 11 ноября ожидается переменная облачность при температуре днем +10…+11°С. Ветер слабый 3-8 м/с. Прогноз погоды по Шымкенту

9 ноября воздух прогреется до +14…+16°С, без осадков.

10 ноября днем ожидается +12...+14°С, местами возможен кратковременный дождь.

11 ноября температура составит +13…+15°С, осадки не прогнозируются. Ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в Астане и 13 областях Казахстана на 9 ноября 2025 года.



