В Турции арестован знаменитый криминальный авторитет "Адский Неджати"

В Турции задержан известный криминальный авторитет Неджати Джошкун Арабаджи, известный под прозвищем "Адский Неджати" (Cəhənnəm Necati), сообщает Zakon.kz.

По данным Türkiye Today, известный также под прозвищем "Отец Кёльна", Арабаджи считается лидером преступной группировки и подозревается в ряде тяжких преступлений – от отмывания денег и вымогательства до торговли наркотиками и контрабанды оружия.

<br>

7 октября Неджати Арабаджи был задержан в аэропорту Измира. 53-летний преступник находился в международном розыске по линии Интерпола.

После завершения всех процедур в полиции его доставили в суд, где было принято решение о заключении под стражу.

Ранее стало известно, что в Великобритании будут судить родственника принцессы Дианы и Черчилля.