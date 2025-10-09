#АЭС в Казахстане
Мир

В Турции арестован знаменитый криминальный авторитет "Адский Неджати"

&quot;Отец Кёльна&quot;, Арабаджи , фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2025 06:20 Фото: IHA
В Турции задержан известный криминальный авторитет Неджати Джошкун Арабаджи, известный под прозвищем "Адский Неджати" (Cəhənnəm Necati), сообщает Zakon.kz.

По данным Türkiye Today, известный также под прозвищем "Отец Кёльна", Арабаджи считается лидером преступной группировки и подозревается в ряде тяжких преступлений – от отмывания денег и вымогательства до торговли наркотиками и контрабанды оружия.

7 октября Неджати Арабаджи был задержан в аэропорту Измира. 53-летний преступник находился в международном розыске по линии Интерпола.

После завершения всех процедур в полиции его доставили в суд, где было принято решение о заключении под стражу.

Ранее стало известно, что в Великобритании будут судить родственника принцессы Дианы и Черчилля.

Аксинья Титова
Читайте также
Казахстан передал России криминального авторитета
13:11, 22 мая 2024
Казахстан передал России криминального авторитета
Криминального авторитета Камчи Кольбаева убили в Бишкеке
19:22, 04 октября 2023
Криминального авторитета Камчи Кольбаева убили в Бишкеке
В Павлодаре криминального авторитета арестовали за рейдерский захват крупного предприятия
23:13, 18 ноября 2024
В Павлодаре криминального авторитета арестовали за рейдерский захват крупного предприятия
