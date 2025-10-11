"Разрешил играть в компьютерные игры": родной брат много лет насиловал младшую сестру

В Баку (Азербайджан) брат совершил действия сексуального характера в отношении своей сестры 2008 года рождения. Инцидент произошел в Хазарском районе столицы, сообщает Zakon.kz.

По информации Media.az, Гадир Акберов 2000 года рождения впервые надругался над сестрой, когда ему было 15 лет, то есть в 2015 году. На тот момент его сестре было 7 лет. Акберов пообещал потерпевшей, что разрешит ей играть в компьютерные игры, и совершил в отношении нее действия сексуального характера.

Несмотря на то, что Гадир женился в 2020 году, он продолжал совершать противоправные действия в отношении сестры. В 2022 году его на месте преступления застала старшая сестра Гюнель в доме дедушки.

Гюнель и потерпевшая от сексуализированного насилия обратились в полицию. Сотрудники правоохранительных органов задержали Акберова, по данному факту было возбуждено уголовное дело. По решению суда в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде ареста. Дело передали в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

Акберова признали виновным и приговорили к 8 годам и 3 месяцам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жители американского штата боятся маньяка после обнаружения 16 тел.