Несовершеннолетних брата и сестру насиловали в Павлодарской области

В Павлодарской области, в одном из районов, выявили факт насилия над несовершеннолетними братом и сестрой, сообщает Zakon.kz.

Информацией 22 ноября 2024 года поделились в Управлении образования региона.

"В ходе досудебного расследования насилия в отношении несовершеннолетней студентки колледжа правоохранительными органами выявлен факт насилия в отношении ее старшего брата, учащегося школы. Несовершеннолетним оказывается психологическая помощь", – сказано в сообщении.

Региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева сообщила, что "потерпевшим оказывается всемерная помощь в полном объеме, в том числе психологическая".

По подозрению в насильственных действиях сексуального характера задержаны двое.

​По данному факту возбуждено уголовное дело. Другие сведения не разглашаются в интересах следствия.

21 ноября сообщалось о том, что из России в Казахстан экстрадировали мужчину, которого подозревают в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней в 2008 году в городе Аксу Павлодарской области.