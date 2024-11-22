Несовершеннолетних брата и сестру насиловали в Павлодарской области
Фото: polisia.kz
В Павлодарской области, в одном из районов, выявили факт насилия над несовершеннолетними братом и сестрой, сообщает Zakon.kz.
Информацией 22 ноября 2024 года поделились в Управлении образования региона.
"В ходе досудебного расследования насилия в отношении несовершеннолетней студентки колледжа правоохранительными органами выявлен факт насилия в отношении ее старшего брата, учащегося школы. Несовершеннолетним оказывается психологическая помощь", – сказано в сообщении.
Региональный уполномоченный по правам ребенка Павлодарской области Сауле Шакенева сообщила, что "потерпевшим оказывается всемерная помощь в полном объеме, в том числе психологическая".
По подозрению в насильственных действиях сексуального характера задержаны двое.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Другие сведения не разглашаются в интересах следствия.
21 ноября сообщалось о том, что из России в Казахстан экстрадировали мужчину, которого подозревают в изнасиловании и убийстве несовершеннолетней в 2008 году в городе Аксу Павлодарской области.
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