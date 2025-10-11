#АЭС в Казахстане
Мир

Израильский подросток без билета и документов пытался улететь в Нью-Йорк

подросток в аэропорту, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 11:24 Фото: freepik
Подросток без билета пробрался на рейс в США из аэропорта Тель-Авива и пытался улететь в Нью-Йорк, сообщает Zakon.kz

В Израиле 13-летний подросток сумел пройти все этапы контроля в аэропорту Бен-Гурион и пробрался на международный рейс в США без паспорта и билета. Об этом сообщает The Times of Israel.

По данным издания, юноша проник на борт самолета авиакомпании El Al, готовившегося к вылету в Нью-Йорк. Перед этим он некоторое время находился в зоне duty free, а затем, предположительно, сел на место одного из членов экипажа. Именно в этот момент его заметили и задержали. Инцидент произошел 8 октября 2025 года.

Как уточняется, мальчику удалось пройти через три этапа предполетной проверки. По одной из версий, он мог держаться рядом со взрослыми, создавая впечатление, что летит с кем-то из них.

После инцидента подростка вывели из самолета и допросили. Каким образом несовершеннолетнему удалось преодолеть все уровни безопасности в одном из самых охраняемых аэропортов мира, пока остается без ответа.

Ранее мы сообщали, что тысячи палестинцев возвращаются в северную часть сектора Газа.

Асель Аукешева
