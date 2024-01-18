Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Из Талдыкоргана в Алматы: неделя ушла на поиски школьницы-путешественницы

Из Талдыкоргана в Алматы: неделя ушла на поиски школьницы-путешественницы Фото: pixabay
Недельные поиски 17-летней девушки, выехавшей из Талдыкоргана в Алматы, увенчались успехом, сообщает Zakon.kz.

Девушка уехала из Талдыкоргана 10 января. Тогда в полиции уточнили, что последний телефонный разговор с сотового телефона школьницы зафиксировали в Алматы, после чего он был отключен.

Тогда же стражи порядка уточнили, что работа по розыску находится на особом контроле руководства областного департамента.

Уже 17 января стало известно, что с девушкой все хорошо и ее нашли.

"В ходе розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение 17-летней несовершеннолетней, пропавшей без вести в Каратальском районе. Разыскиваемую с 10 января родственниками и полицейскими нашли в Алматы".Пресс-служба ДП Жетысуской области

Также в ведомстве подчеркнули, что несовершеннолетняя доставлена домой и передана родителям.

Что именно делала и где находилась "путешественница", неизвестно.

Читайте также

Робот судебный исполнитель появился в Казахстане
Робот судебный исполнитель появился в Казахстане
На карте покрытия 5G от Кселл новый город Жанаозен
На карте покрытия 5G от "Кселл" новый город Жанаозен
Казахстан вакцина ВОЗ
Почему казахстанская вакцина до сих пор не получила одобрение ВОЗ
Анастасия Московчук
Жетысуская область Алматы Талдыкорган
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
К чему привел отказ от алкоголя в четырех селах Казахстана
К чему привел отказ от алкоголя в четырех селах Казахстана
МВД опубликовало призыв к казахстанским водителям
Штрафы и арест: МВД опубликовало важное обращение к водителям
Депутат о контроле мобильных переводов
Депутат о контроле мобильных переводов: Предприниматели едва сводят концы с концами
69-летняя мама Алсу покорила соцсети
69-летняя мама Алсу покорила соцсети
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: