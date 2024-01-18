Из Талдыкоргана в Алматы: неделя ушла на поиски школьницы-путешественницы

Недельные поиски 17-летней девушки, выехавшей из Талдыкоргана в Алматы, увенчались успехом, сообщает Zakon.kz.

Девушка уехала из Талдыкоргана 10 января. Тогда в полиции уточнили, что последний телефонный разговор с сотового телефона школьницы зафиксировали в Алматы, после чего он был отключен.

Тогда же стражи порядка уточнили, что работа по розыску находится на особом контроле руководства областного департамента.

Уже 17 января стало известно, что с девушкой все хорошо и ее нашли.

"В ходе розыскных мероприятий полицейские установили местонахождение 17-летней несовершеннолетней, пропавшей без вести в Каратальском районе. Разыскиваемую с 10 января родственниками и полицейскими нашли в Алматы". Пресс-служба ДП Жетысуской области

Также в ведомстве подчеркнули, что несовершеннолетняя доставлена домой и передана родителям.

Что именно делала и где находилась "путешественница", неизвестно.