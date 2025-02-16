#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
495.28
518.41
5.44
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-1°
$
495.28
518.41
5.44
Мир

Подростка убили на глазах у прохожих в Австрии

подростка убили на глазах прохожих в Австрии, фото - Новости Zakon.kz от 16.02.2025 15:05 Фото: pixabay
15 февраля на центральной площади в городе Филлах на юге Австрии злоумышленник с ножом напал на прохожих, сообщает Zakon.kz.

По данным CNN, в результате был убит 14-летний подросток и еще пятеро пострадали. Они в критическом состоянии были госпитализированы. Известно, что возраст раненых варьируется от 14 до 32 лет.

Подозреваемого в преступлении задержала полиция. Им оказался 23-летний беженец из Сирии, который запрашивал политическое убежище в Австрии и имеет действующий вид на жительство. Представитель полиции Райнер Дионисио заявил, что мотив его преступления пока не известен.

Как уточняется, нападавшего помог задержать очевидец преступления – курьер, также сирийского происхождения. Он сбил злоумышленника на автомобиле.

Ранее сообщалось, что к пяти годам лишения свободы приговорен житель Теректинского района ЗКО, который после скандала со своей супругой набросился с ножом на двоих участковых инспекторов полиции и нанес раны предплечья и кисти рук.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Поделиться новостью
Читайте также
На свидании в День всех влюбленных поймали 62-летнего Тома Круза и его 36-летнюю коллегу
Мир
14:55, Сегодня
На свидании в День всех влюбленных поймали 62-летнего Тома Круза и его 36-летнюю коллегу
Около двух десятков человек стали жертвами давки на вокзале в Индии
Мир
14:34, Сегодня
Около двух десятков человек стали жертвами давки на вокзале в Индии
Звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун опубликовала видео матери в синяках
Мир
14:02, Сегодня
Звезда "Основного инстинкта" Шэрон Стоун опубликовала видео матери в синяках
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: