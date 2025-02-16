Подростка убили на глазах у прохожих в Австрии

15 февраля на центральной площади в городе Филлах на юге Австрии злоумышленник с ножом напал на прохожих, сообщает Zakon.kz.

По данным CNN, в результате был убит 14-летний подросток и еще пятеро пострадали. Они в критическом состоянии были госпитализированы. Известно, что возраст раненых варьируется от 14 до 32 лет.

Подозреваемого в преступлении задержала полиция. Им оказался 23-летний беженец из Сирии, который запрашивал политическое убежище в Австрии и имеет действующий вид на жительство. Представитель полиции Райнер Дионисио заявил, что мотив его преступления пока не известен.

Как уточняется, нападавшего помог задержать очевидец преступления – курьер, также сирийского происхождения. Он сбил злоумышленника на автомобиле.

Ранее сообщалось, что к пяти годам лишения свободы приговорен житель Теректинского района ЗКО, который после скандала со своей супругой набросился с ножом на двоих участковых инспекторов полиции и нанес раны предплечья и кисти рук.