В немецком городе Ганновере произошла перестрелка. Известно о нескольких пострадавших, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Hannoversche Allgemeine, инцидент произошел вечером 22 октября на Фаренвальдер-штрассе. Между двумя группами людей произошел конфликт, который закончился применением огнестрельного оружия.

Как уточняется, в результате инцидента несколько человек получили ранения, степень тяжести которых пока не известна. Помимо этого, известно, что сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого недалеко от места преступления.

Причина конфликта пока неизвестна. Полиция в данное время выясняет все обстоятельства произошедшего.



Bestes Deutschland aller Zeiten 🇩🇪



Hannover



Schießerei auf der Vahrenwalder Straße,

Höhe Niedersachsenring #Stadtbild



Zwei #Gruppen gerieten aneinander,

mindestens eine Person festgenommen



Deshalb #nurnochAfD 💙

weil es gut & sicher für Deutschland 🇩🇪 ist pic.twitter.com/kMwxgZiAS4 — AfD Hannover (@AfdHannover) October 22, 2025

