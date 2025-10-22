Перестрелкой закончился конфликт двух групп в Германии
Согласно данным Hannoversche Allgemeine, инцидент произошел вечером 22 октября на Фаренвальдер-штрассе. Между двумя группами людей произошел конфликт, который закончился применением огнестрельного оружия.
Как уточняется, в результате инцидента несколько человек получили ранения, степень тяжести которых пока не известна. Помимо этого, известно, что сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого недалеко от места преступления.
Причина конфликта пока неизвестна. Полиция в данное время выясняет все обстоятельства произошедшего.
Bestes Deutschland aller Zeiten 🇩🇪— AfD Hannover (@AfdHannover) October 22, 2025
Hannover
Schießerei auf der Vahrenwalder Straße,
Höhe Niedersachsenring #Stadtbild
Zwei #Gruppen gerieten aneinander,
mindestens eine Person festgenommen
Deshalb #nurnochAfD 💙
weil es gut & sicher für Deutschland 🇩🇪 ist pic.twitter.com/kMwxgZiAS4
