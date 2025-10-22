#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
538.53
623.94
6.59
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+12°
$
538.53
623.94
6.59
Мир

Перестрелкой закончился конфликт двух групп в Германии

перестрелка в Германии, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 00:18 Фото: pixabay
В немецком городе Ганновере произошла перестрелка. Известно о нескольких пострадавших, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Hannoversche Allgemeine, инцидент произошел вечером 22 октября на Фаренвальдер-штрассе. Между двумя группами людей произошел конфликт, который закончился применением огнестрельного оружия.

Как уточняется, в результате инцидента несколько человек получили ранения, степень тяжести которых пока не известна. Помимо этого, известно, что сотрудникам полиции удалось задержать подозреваемого недалеко от места преступления.

Причина конфликта пока неизвестна. Полиция в данное время выясняет все обстоятельства произошедшего.

Ранее шокирующий инцидент произошел после смерти главы мормонов в США. В церкви в Мичигане несколько человек получили огнестрельные ранения.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
На границе с Россией произошла перестрелка
21:30, 23 июня 2024
На границе с Россией произошла перестрелка
Неизвестный открыл стрельбу по прохожим на рынке в одном из городов Германии
21:42, 11 октября 2025
Неизвестный открыл стрельбу по прохожим на рынке в одном из городов Германии
В поселке близ Алматы произошла перестрелка
09:57, 11 октября 2024
В поселке близ Алматы произошла перестрелка
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: