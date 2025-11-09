Вслед за мужем Мелания Трамп стала лауреатом премии в США

Первая леди США Мелания Трамп стала лауреатом премии "Патриот года-2025" от медиаплатформы Fox Nation, сообщает Zakon.kz.

Новость вышла на официальном сайте Белого дома.

"Семья патриотов", – отреагировали американцы на награду Мелании.

Причина их иронии в том, что в 2024 году лауреатом премии "Patriot of the Year" стал Дональд Трамп. Это ежегодное мероприятие, проводимое Fox Nation с 2019 года и призванное чествовать "героев и патриотов", внесших вклад в американские ценности. В этом году церемония прошла 6 ноября в Тиллс Центре в Нью-Йорке.

First Lady Melania Trump receives @foxnation Patriot of the Year Award 🇺🇸 pic.twitter.com/rwujW1oy5w — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) November 7, 2025

Почему выбрали именно Меланию Трамп? Белый дом считает, что первая леди была отмечена за ряд инициатив и общественных проектов:

подписание закона "TAKE IT DOWN Act, направленного на борьбу с несанкционированным распространением интимных изображений и AI‑контента;

"Инициативу по поддержке молодежи, пережившей систему опеки ("foster care") – привлечение федеральных средств (около 25 млн долларов) на жилье и сопровождение для такой молодежи;

глобальные проекты: объединение усилий, связанных с образовательным и технологическим развитием детей, возвращением детей, перемещенных в результате российско-украинского конфликта.

Фото: whitehouse

Недавно стало известно о строительстве нового бального зала в Белом доме.