Вслед за мужем Мелания Трамп стала лауреатом премии в США
Первая леди США Мелания Трамп стала лауреатом премии "Патриот года-2025" от медиаплатформы Fox Nation, сообщает Zakon.kz.
Новость вышла на официальном сайте Белого дома.
"Семья патриотов", – отреагировали американцы на награду Мелании.
Причина их иронии в том, что в 2024 году лауреатом премии "Patriot of the Year" стал Дональд Трамп. Это ежегодное мероприятие, проводимое Fox Nation с 2019 года и призванное чествовать "героев и патриотов", внесших вклад в американские ценности. В этом году церемония прошла 6 ноября в Тиллс Центре в Нью-Йорке.
Почему выбрали именно Меланию Трамп? Белый дом считает, что первая леди была отмечена за ряд инициатив и общественных проектов:
- подписание закона "TAKE IT DOWN Act, направленного на борьбу с несанкционированным распространением интимных изображений и AI‑контента;
- "Инициативу по поддержке молодежи, пережившей систему опеки ("foster care") – привлечение федеральных средств (около 25 млн долларов) на жилье и сопровождение для такой молодежи;
- глобальные проекты: объединение усилий, связанных с образовательным и технологическим развитием детей, возвращением детей, перемещенных в результате российско-украинского конфликта.
Недавно стало известно о строительстве нового бального зала в Белом доме.
