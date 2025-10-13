Золотого голубя подарил Трампу Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу после достижения перемирия с ХАМАС статуэтку в виде золотого голубя, сообщает Zakon.kz.

Снимок премьер опубликовал в соцсети Х (бывшая Twitter).

Трамп прибыл в Израиль 13 октября. В аэропорту Бен-Гурион его встретили премьер и президент страны Ицхак Герцог с женами. Как отмечала The Times of Israel, Трамп, будучи в аэропорту, в нарушение протокола пригласил Нетаньяху с супругой в свой автомобиль, и они вместе поехали в кнессет (парламент Израиля). Американский лидер оставил запись в книге почетных гостей кнессета.

Трамп затем должен отправиться в Египет, где пройдет церемония подписания соглашения о завершении конфликта в секторе Газа.

Ранее сообщалось, что в Газу начали прибывать десятки грузовиков с гуманитарной помощью. Это первые крупные поставки после объявления соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.