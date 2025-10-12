#АЭС в Казахстане
Мир

Десятки грузовиков с гуманитарной помощью въезжают в Газу: Израиль готов принять заложников

сектор Газа, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 17:21 Фото: Служба новостей ООН
В Газу начали прибывать десятки грузовиков с гуманитарной помощью. Это первые крупные поставки после объявления соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, сообщает Zakon.kz.

По данным ООН, для начала решения тяжелейшего гуманитарного кризиса сектору требуется не менее 600 грузовиков в день. Сейчас помощь поступает в значительно меньших объемах. Палестинцы месяцами испытывают острую нехватку продовольствия и медикаментов. Война привела к разрушению инфраструктуры, из-за чего доставка грузов сталкивалась с многочисленными препятствиями – от грабежей и израильских бомбардировок до административных ограничений.

Гуманитарные организации заявили, что в рамках условий перемирия они готовятся "наводнить Газу" продуктами и товарами первой необходимости.

Тем временем Израиль ожидает начала освобождения заложников. Заместитель министра иностранных дел страны Шаррен Хаскель в интервью Sky News сказала, что ХАМАС может начать их освобождение уже сегодня вечером, "раньше, чем ожидалось".

"Мы знаем, что на ХАМАС оказывается огромное давление, в том числе со стороны Катара и Турции. Очень надеемся увидеть наших людей как можно скорее", – заявила Хаскель.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что страна готова "немедленно принять всех заложников".

По условиям соглашения, ХАМАС должен освободить 20 оставшихся в живых израильских заложников до полудня 13 октября 2025 года в обмен на освобождение около двух тысяч палестинских заключенных.

ХАМАС не будет управлять Газой после войны

Источник в движении ХАМАС сообщил AFP, что организация не намерена участвовать в управлении Газой после завершения конфликта. По его словам, вопрос "решен", и в переходный период управление сектором возьмет на себя технократический комитет под контролем международного Совета мира, который, согласно плану Трампа, должен возглавить президент США. В совет войдут также мировые лидеры, включая бывшего премьер-министра Великобритании Тони Блэра.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 17:21
Трамп проведет мирный саммит по Газе в Шарм-эш-Шейхе

Однако ХАМАС пока не согласился на полное разоружение – один из ключевых пунктов плана. По данным источника, группировка готова соблюдать длительное перемирие, "если Израиль не нападет на Газу".

Следующий этап – уничтожение туннелей ХАМАС

Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что после возвращения заложников главной задачей станет ликвидация всех туннелей ХАМАС. Этой операцией займется ЦАХАЛ при участии международного механизма под руководством США.

Кроме того, около 200 американских военнослужащих будут направлены в Газу для поддержки и мониторинга реализации соглашения о прекращении огня. По данным Associated Press, они войдут в состав "гражданско-военного координационного центра", который займется логистикой, безопасностью и доставкой гуманитарной помощи.

Тем временем тысячи палестинцев возвращаются в разрушенные районы Газы.

