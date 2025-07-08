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Мир

Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Биньямин Нетаньяху на встрече с президентом США Дональдом Трампом передал американскому лидеру письмо с обращением в Нобелевский комитет о его выдвижении на Нобелевскую премию мира, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2025 05:28 Фото: Facebook/Netanyahu
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху передал Дональду Трампу обращение для номинирования на Нобелевскую премию мира, сообщает Zakon.kz.

Это произошло 8 июля в Вашингтоне на двусторонней встрече. Туда он прибыл на переговоры с президентом США, чтобы обсудить прекращение огня в Газе, передает Mail Online.

"Господин президент, я хочу представить вам, письмо, которое я отправил в комитет по Нобелевской премии. Они номинируют вас на премию мира, которая вполне заслужена, и вы должны ее получить", – заявил Нетаньяху.

По словам израильского премьера, инициатива направлена на признание вклада Дональда Трампа в продвижение мира на международной арене. В частности, речь идет о усилиях США по нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран.

Ранее американский журналист Такер Карлсон взял интервью у президента Ирана.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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