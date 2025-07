Нетаньяху выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира

Это произошло 8 июля в Вашингтоне на двусторонней встрече. Туда он прибыл на переговоры с президентом США, чтобы обсудить прекращение огня в Газе, передает Mail Online.

По словам израильского премьера, инициатива направлена на признание вклада Дональда Трампа в продвижение мира на международной арене. В частности, речь идет о усилиях США по нормализации отношений между Израилем и рядом арабских стран.

Benjamin Netanyahu met Donald Trump at the White House, praised him and his leadership, and nominated Trump for the Nobel Peace Prize – Israel now out of any tariff punishment pic.twitter.com/Mu4fmEMAHa