Посмертная бронзовая маска Высоцкого выставлена на аукцион

21 октября на аукционе в Монако продадут бронзовую посмертную маску Владимира Высоцкого, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта аукционного дома Hermitage Fine Art, изделие отлито в 1980 году из оригинального гипсового слепка, созданного после смерти поэта и актера. Эксперты оценили стоимость лота в 100-120 тыс. евро.

На поверхность маски нанесены инициалы Марины Влади и год изготовления. Гипсовый слепок изготовил советский скульптор Юрий Васильев, известный также созданием слепка левой руки Высоцкого.

Известно, что это одна из трех масок, отлитых по оригинальному гипсовому слепку.

Фото: hermitagefineart

