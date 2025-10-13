#АЭС в Казахстане
Мир

Посмертная бронзовая маска Высоцкого выставлена на аукцион

Посмертную бронзовую маску Высоцкого продадут на аукционе в Монако, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2025 02:23 Фото: pixabay
21 октября на аукционе в Монако продадут бронзовую посмертную маску Владимира Высоцкого, сообщает Zakon.kz.

По данным сайта аукционного дома Hermitage Fine Art, изделие отлито в 1980 году из оригинального гипсового слепка, созданного после смерти поэта и актера. Эксперты оценили стоимость лота в 100-120 тыс. евро.

На поверхность маски нанесены инициалы Марины Влади и год изготовления. Гипсовый слепок изготовил советский скульптор Юрий Васильев, известный также созданием слепка левой руки Высоцкого.

Известно, что это одна из трех масок, отлитых по оригинальному гипсовому слепку.

Фото: hermitagefineart

Недавно стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян снял видео под песню Владимира Высоцкого "Все не так, ребята".

Фото Алия Абди
Алия Абди
