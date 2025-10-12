Трое туристов блуждали в горах в Карагандинской области: их нашли с помощью дронов

В Карагандинской области сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана провели поисково-спасательную операцию и обнаружили трех туристов, заблудившихся в Каркаралинских горах, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 октября сообщили в МЧС РК.

"Сегодня утром трое туристов отправились на прогулку в горы на территории Каркаралинского государственного национального природного парка и потеряли ориентиры. Для обследования местности спасатели применили беспилотный летательный аппарат", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, поисковая группа обнаружила туристов в 8 километрах от города Каркаралинск. Медицинская помощь им не потребовалась.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности при выходе на маршруты в горной местности и заранее информировать близких или спасательные службы о планируемом направлении движения.

