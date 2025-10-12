#АЭС в Казахстане
Общество

Трое туристов блуждали в горах в Карагандинской области: их нашли с помощью дронов

горы, поиски, туристы , фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2025 22:09 Фото: pixabay
В Карагандинской области сотрудники Министерства по чрезвычайным ситуациям Казахстана провели поисково-спасательную операцию и обнаружили трех туристов, заблудившихся в Каркаралинских горах, сообщает Zakon.kz.

Об этом 12 октября сообщили в МЧС РК.

"Сегодня утром трое туристов отправились на прогулку в горы на территории Каркаралинского государственного национального природного парка и потеряли ориентиры. Для обследования местности спасатели применили беспилотный летательный аппарат", – говорится в сообщении.

По данным ведомства, поисковая группа обнаружила туристов в 8 километрах от города Каркаралинск. Медицинская помощь им не потребовалась.

В МЧС напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности при выходе на маршруты в горной местности и заранее информировать близких или спасательные службы о планируемом направлении движения.

А ранее казахстанские полицейские помогли попавшим в беду туристам из Малайзии.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
