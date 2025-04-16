В Сингапуре создали установку, превращающую капли дождя в электричество

Сингапурские ученые разработали метод выработки энергии с помощью водяных капель. Созданная система преобразовывает энергию падающей воды в электричество, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в результатах исследования, опубликованных в научном журнале ACS Central Science (ACS CS), коллектив ученых из Национального университета Сингапура придумал новый способ получения электричества из падающих капель воды, подобных дождю. Установка использует разделение зарядов и особый режим течения воды для генерации энергии.

"Когда вода течет по поверхности, между жидкостью и материалом возникает трение, приводящее к разделению электрических зарядов. Это эффект, известный как трибоэлектричество и лежит в основе статического электричества. Это наблюдается, к примеру, когда воздушный шарик наэлектризовывается от трения о волосы", – поясняется в материалах изучения.

Этот метод ученые решили использовать для выработки энергии, но вместо микроскопических каналов, требующих насосов, применили более крупные трубки, по которым вода движется естественным образом.

В материалах ученых значится, что экспериментальная установка представляет собой башню с металлической иглой, из которой падают капли воды размером с дождевые. Имеются вертикальные полимерные трубки (32 см в длину, 2 мм в диаметре), в которые попадают капли, а также сборные чашки с электродами для концентрирования заряда.

"При ударе капель о верхнюю часть трубки возникал так называемый пробковый поток: столбики воды чередовались с пузырьками воздуха. Это усиливало трение и разделение зарядов, что значительно повышало эффективность генерации энергии", – сообщают ученые.





Фото: pubs.acs.org

В результате экспериментов система преобразовывала более 10% энергии падающей воды в электричество. По сравнению с непрерывным потоком пробковый режим давал в 100 тыс. раз больше энергии. Таким образом при пропускании воды через четыре трубки одновременно установка непрерывно питала 12 светодиодов в течение 20 секунд.

По заявлению специалистов, традиционные гидроэлектростанции требуют больших объемов воды и сложной инфраструктуры. Новая технология же, напротив, компактна и может работать с малыми количествами воды, например, с дождем на городских крышах.

Открытие демонстрирует, что даже обычные природные явления, вроде падения капель, могут стать источником чистой энергии – необходимо найти лишь правильный подход.

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