#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
524.94
602.79
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-6°
$
524.94
602.79
6.45
Советы

Эксперт рассказал, как безопасно есть клубнику

как правильно мыть клубнику, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 00:10 Фото: freepik
Клубника, которую многие считают полезной и безопасной, может таить в себе угрозу для здоровья, если не мыть ее правильно, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупреждает эксперт в области общественного здравоохранения, врач Дэвид Сеспедес в интервью Mirror.

По его словам, именно эта ягода накапливает больше пестицидов, чем любые другие фрукты и овощи. При этом большинство людей ошибочно полагают, что достаточно просто промыть ее водой.

"Самая распространенная ошибка – поставить ягоды на пять секунд под кран и потом хранить влажными в холодильнике. Это не только не смоет осадок, но и ускорит их порчу", – объясняет Сеспедес.

Чтобы снизить риск, эксперт советует после мытья замочить клубнику на 10 минут в воде с солью или трехпроцентным уксусом. После этого ягоды нужно тщательно обсушить и хранить в хорошо проветриваемом контейнере.

Такой простой прием поможет наслаждаться вкусной клубникой без лишних рисков для здоровья.

Ранее мы сообщали, что психологи выяснили, у кого похмелье бывает особенно тяжелым.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Асель Аукешева
Читайте также
Эксперты рассказали, чем может быть опасна клубника
04:12, 15 апреля 2024
Эксперты рассказали, чем может быть опасна клубника
Гастроэнтеролог назвала безопасную порцию клубники
19:53, 27 мая 2023
Гастроэнтеролог назвала безопасную порцию клубники
Чем может быть опасна майская клубника, рассказала врач
15:49, 25 мая 2024
Чем может быть опасна майская клубника, рассказала врач
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: