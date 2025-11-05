Эксперт рассказал, как безопасно есть клубнику

Клубника, которую многие считают полезной и безопасной, может таить в себе угрозу для здоровья, если не мыть ее правильно, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупреждает эксперт в области общественного здравоохранения, врач Дэвид Сеспедес в интервью Mirror.

По его словам, именно эта ягода накапливает больше пестицидов, чем любые другие фрукты и овощи. При этом большинство людей ошибочно полагают, что достаточно просто промыть ее водой.

"Самая распространенная ошибка – поставить ягоды на пять секунд под кран и потом хранить влажными в холодильнике. Это не только не смоет осадок, но и ускорит их порчу", – объясняет Сеспедес.

Чтобы снизить риск, эксперт советует после мытья замочить клубнику на 10 минут в воде с солью или трехпроцентным уксусом. После этого ягоды нужно тщательно обсушить и хранить в хорошо проветриваемом контейнере.

Такой простой прием поможет наслаждаться вкусной клубникой без лишних рисков для здоровья.

