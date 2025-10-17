#АЭС в Казахстане
Право

Установлены формы решений органов госдоходов при налоговых проверках

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 17.10.2025 15:24 Фото: freepik
Приказом министра финансов от 13 октября 2025 года установлены формы решений органов государственных доходов по вопросам налоговой проверки, сообщает Zakon.kz.

Так, в рамках нового Налогового кодекса установлены 22 формы, в том числе:

  • предписания;
  • дополнительного предписания к предписанию;
  • акта об отказе в получении предписания органа государственных доходов;
  • акта о недопуске должностных лиц органа государственных доходов, проводящих налоговую проверку, и лиц, привлекаемых к проведению налоговой проверки;
  • извещения о приостановлении сроков проведения налоговой проверки;
  • извещения о возобновлении сроков проведения налоговой проверки;
  • требования органа государственных доходов о предоставлении необходимых для проведения налоговой проверки документов;
  • требования должностного лица органа государственных доходов о предоставлении необходимых для проведения налоговой проверки документов;
  • требования органа государственных доходов о представлении или восстановлении необходимых для проведения налоговой проверки документов или сведений;
  • акта об отказе в получении акта налоговой проверки;
  • акта комплексной налоговой проверки;
  • предварительного акта комплексной налоговой проверки;
  • акта тематической налоговой проверки;
  • предварительного акта тематической налоговой проверки;
  • акта встречной налоговой проверки;
  • акта хронометражного обследования;
  • уведомления о результатах налоговой проверки;
  • уведомления об итогах рассмотрения жалобы налогоплательщика (налогового агента) на уведомление о результатах проверки;
  • уведомления о начисленных суммах налогов, платежей в бюджет и социальных платежей за период с даты представления ликвидационной налоговой отчетности до даты завершения ликвидационной налоговой проверки;
  • извещения о проведении налогового обследования;
  • акта налогового обследования;
  • уведомления о подтверждении места нахождения (отсутствия) налогоплательщика.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Ранее Минфин утвердил формы решений органа государственных доходов по вопросам сопоставительного контроля выписки электронных счетов-фактур.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
