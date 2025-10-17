Установлены формы решений органов госдоходов при налоговых проверках
Фото: freepik
Приказом министра финансов от 13 октября 2025 года установлены формы решений органов государственных доходов по вопросам налоговой проверки, сообщает Zakon.kz.
Так, в рамках нового Налогового кодекса установлены 22 формы, в том числе:
- предписания;
- дополнительного предписания к предписанию;
- акта об отказе в получении предписания органа государственных доходов;
- акта о недопуске должностных лиц органа государственных доходов, проводящих налоговую проверку, и лиц, привлекаемых к проведению налоговой проверки;
- извещения о приостановлении сроков проведения налоговой проверки;
- извещения о возобновлении сроков проведения налоговой проверки;
- требования органа государственных доходов о предоставлении необходимых для проведения налоговой проверки документов;
- требования должностного лица органа государственных доходов о предоставлении необходимых для проведения налоговой проверки документов;
- требования органа государственных доходов о представлении или восстановлении необходимых для проведения налоговой проверки документов или сведений;
- акта об отказе в получении акта налоговой проверки;
- акта комплексной налоговой проверки;
- предварительного акта комплексной налоговой проверки;
- акта тематической налоговой проверки;
- предварительного акта тематической налоговой проверки;
- акта встречной налоговой проверки;
- акта хронометражного обследования;
- уведомления о результатах налоговой проверки;
- уведомления об итогах рассмотрения жалобы налогоплательщика (налогового агента) на уведомление о результатах проверки;
- уведомления о начисленных суммах налогов, платежей в бюджет и социальных платежей за период с даты представления ликвидационной налоговой отчетности до даты завершения ликвидационной налоговой проверки;
- извещения о проведении налогового обследования;
- акта налогового обследования;
- уведомления о подтверждении места нахождения (отсутствия) налогоплательщика.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.
Ранее Минфин утвердил формы решений органа государственных доходов по вопросам сопоставительного контроля выписки электронных счетов-фактур.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript