Установлены формы решений органов госдоходов при налоговых проверках

Приказом министра финансов от 13 октября 2025 года установлены формы решений органов государственных доходов по вопросам налоговой проверки, сообщает Zakon.kz.

Так, в рамках нового Налогового кодекса установлены 22 формы, в том числе:

предписания;

дополнительного предписания к предписанию;

акта об отказе в получении предписания органа государственных доходов;

акта о недопуске должностных лиц органа государственных доходов, проводящих налоговую проверку, и лиц, привлекаемых к проведению налоговой проверки;

извещения о приостановлении сроков проведения налоговой проверки;

извещения о возобновлении сроков проведения налоговой проверки;

требования органа государственных доходов о предоставлении необходимых для проведения налоговой проверки документов;

требования должностного лица органа государственных доходов о предоставлении необходимых для проведения налоговой проверки документов;

требования органа государственных доходов о представлении или восстановлении необходимых для проведения налоговой проверки документов или сведений;

акта об отказе в получении акта налоговой проверки;

акта комплексной налоговой проверки;

предварительного акта комплексной налоговой проверки;

акта тематической налоговой проверки;

предварительного акта тематической налоговой проверки;

акта встречной налоговой проверки;

акта хронометражного обследования;

уведомления о результатах налоговой проверки;

уведомления об итогах рассмотрения жалобы налогоплательщика (налогового агента) на уведомление о результатах проверки;

уведомления о начисленных суммах налогов, платежей в бюджет и социальных платежей за период с даты представления ликвидационной налоговой отчетности до даты завершения ликвидационной налоговой проверки;

извещения о проведении налогового обследования;

акта налогового обследования;

уведомления о подтверждении места нахождения (отсутствия) налогоплательщика.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

