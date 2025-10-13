#АЭС в Казахстане
Мир

В Египте подписали итоговое соглашение о прекращении огня в секторе Газа

в Египте подписали итоговое соглашение о прекращении огня в секторе Газа, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2025 22:50 Фото: скриншот видео
Главы США Дональд Трамп, Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, Катара Тамим Аль Тани и Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе саммита, посвященного завершению войны в секторе Газа, подписали договор о прекращении конфликта в анклаве, сообщает Zakon.kz.

Документ подписали на "саммите мира" в египетском Шарм-эль-Шейхе. Представители Израиля и ХАМАС на мероприятии не присутствовали. Трансляцию мероприятия вел телеканал Fox News.

Трамп заявил, что в документе "изложено множество правил, положений и других аспектов", которые касаются урегулирования ситуации в секторе Газа.

В рамках саммита глава США уточнил, что для достижения этого дня "понадобилось 3000 лет", а также отметил, что мировая сделка по Газе является "крупнейшей и самой сложной".

Война в секторе Газа началась в октябре 2023 года после нападения ХАМАС на Израиль, когда были убиты 1200 человек и 251 взят в заложники.

По данным палестинских властей, за два года войны в результате израильских ударов в Газе погибли более 67 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подарил президенту США Дональду Трампу после достижения перемирия с ХАМАС статуэтку в виде золотого голубя.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
