Суд в Таразе наказал мужа, который оскорбил жену посреди ночи

Суд в Таразе назначил 40 часов общественных работ местному жителю за повторное оскорбление супруги, сообщает Zakon.kz.

Как сообщила 14 октября пресс-служба Специализированного суда по делам об административных правонарушениях города, инцидент произошел около 3:20 ночи. Гражданин, ранее уже привлекавшийся к административной ответственности, вновь оскорбил жену нецензурными словами, нарушив покой семьи.

В судебном заседании мужчина признал вину, извинился перед супругой и выразил раскаяние. Потерпевшая подтвердила обстоятельства произошедшего и попросила суд назначить наказание в виде общественных работ.

Санкция части 2 статьи 73 Кодекса об административных правонарушениях предусматривает наказание в виде 40 часов общественных работ либо административного ареста на срок до 10 суток.

С учетом признания вины, раскаяния и позиции потерпевшей, суд назначил мужчине 40 часов общественных работ. Кроме того, нарушителя обязали в течение трех месяцев еженедельно проходить профилактические беседы в участковом пункте полиции.

Постановление суда вступило в законную силу.

