Десятки белух угрожает убить частный парк морских животных в Канаде

Частный парк морских животных Marineland, закрывшийся в 2024 году, поставил ультиматум властям Канады. Представители парка угрожают убить 30 белух, если не получат финансовую поддержку, сообщает Zakon.kz.

По информации The Express, в своем письме в адрес Министерства рыболовства руководство Marineland пригрозило чиновникам последствиями, заявив, что любые жертвы будут "прямым следствием решения министра".

Министр Джоанна Томпсон парировала эту угрозу, возложив ответственность за ситуацию на сам парк.

"Тот факт, что Marineland не планировал жизнеспособной альтернативы для китов, несмотря на то, что содержал их в неволе в течение многих лет, не возлагает на правительство Канады обязанность покрывать ваши расходы", – заявила чиновница.

Популярный парк в Онтарио закрылся в 2024 году на фоне снижения посещаемости и обвинений в жестоком обращении с животными. Принятый в 2019 году закон "Свободный Вилли", запрещающий разведение китов и дельфинов в развлекательных целях, серьезно подорвал бизнес-модель парка.

