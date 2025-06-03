Шесть мертвых китов за неделю обнаружили на пляжах США: власти ищут ответы

С 21 по 28 мая на пляжи залива вынесло шесть серых китов. Калифорнийская академия наук и Центр морских млекопитающих отметили, что пока причина случившегося неизвестна, сообщает Zakon.kz.

По данным ABC News, для прояснения ситуации эксперты планируют провести вскрытие, однако его сложно провести, так как одни туши находятся в труднодоступных местах, а другие слишком сильно разложились.

Специалисты рассказали, что им удалось забрать на изучение только одну тушу неполовозрелого самца. Ее еще исследуют. Пока сотрудники Калифорнийской академии наук и Центра морских млекопитающих лишь отметили ненормальность происходящего, в том числе истощенность китов, приближающихся к берегу.

В общей сложности за 2025 год в заливе Сан-Франциско нашли 15 китов – 14 серых и одного малого полосатика. Известно, что трех из них не стало из-за столкновения с судами.

Ранее сообщалось, что на побережье Дании выбросило тушу огромного кита.