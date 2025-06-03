#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
512.1
583.64
6.5
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
512.1
583.64
6.5
Мир

Шесть мертвых китов за неделю обнаружили на пляжах США: власти ищут ответы

туши китов массово выбрасывает на пляжи в США, фото - Новости Zakon.kz от 03.06.2025 19:38 Фото: pixabay
С 21 по 28 мая на пляжи залива вынесло шесть серых китов. Калифорнийская академия наук и Центр морских млекопитающих отметили, что пока причина случившегося неизвестна, сообщает Zakon.kz.

По данным ABC News, для прояснения ситуации эксперты планируют провести вскрытие, однако его сложно провести, так как одни туши находятся в труднодоступных местах, а другие слишком сильно разложились.

Специалисты рассказали, что им удалось забрать на изучение только одну тушу неполовозрелого самца. Ее еще исследуют. Пока сотрудники Калифорнийской академии наук и Центра морских млекопитающих лишь отметили ненормальность происходящего, в том числе истощенность китов, приближающихся к берегу.

В общей сложности за 2025 год в заливе Сан-Франциско нашли 15 китов – 14 серых и одного малого полосатика. Известно, что трех из них не стало из-за столкновения с судами.

Ранее сообщалось, что на побережье Дании выбросило тушу огромного кита.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Правительство Нидерландов готовится уйти в отставку
Мир
19:55, Сегодня
Правительство Нидерландов готовится уйти в отставку
Жительница Индии обокрала семью и сбежала с молодым любовником
Мир
15:26, Сегодня
Жительница Индии обокрала семью и сбежала с молодым любовником
Мужчина вернулся к жизни спустя 45 минут в мешке для мертвых и рассказал, что видел
Мир
13:07, Сегодня
Мужчина вернулся к жизни спустя 45 минут в мешке для мертвых и рассказал, что видел
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: