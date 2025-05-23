В Канаде открыли морского монстра времен динозавров

Палеонтологи из Канады официально описали новый род древнего морского хищника – Traskasaura sandrae, принадлежавшего к семейству эласмозавров, сообщает Zakon.kz.

Работа опубликована в журнале Journal of Systematic Palaeontology (JSP).

Traskasaura жил около 85 млн лет назад, имел длину до 12 м и отличался невероятно длинной шеей – не менее 50 шейных позвонков. Его крупные и крепкие зубы были идеальны для дробления раковин аммонитов, которых было много в его среде обитания.

Хотя кости этого существа были найдены еще в 1988 году на берегу реки Пантледж на острове Ванкувер, ученые долго не могли точно определить, к какому виду они относятся.

Фото: Robert O. Clark

Fossil прославился и даже был признан официальным ископаемым символом Британской Колумбии после общенационального голосования в 2018 году. Но только теперь исследователи подтвердили: это – представитель совершенно нового рода и вида.

Traskasaura мог нырять вниз на добычу с высоты, что для плезиозавров считается довольно редким стилем охоты. Ученые предполагают, что именно эти особенности помогли животному эффективно охотиться в древних морях региона, где сейчас располагается Тихоокеанское побережье Канады.

Он стал первой официально названной мезозойской морской рептилией, родиной которой стал Тихоокеанский Северо-Запад – регион, который до сих пор славится богатой морской фауной.

Ранее ученые открыли новое морское существо.