Мир

Привела дочь на операцию и дала просверлить череп: в Австрии судят нейрохирурга

расследование в Австрии, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2025 18:31 Фото: pixabay
В Австрии нейрохирург во время операции привела свою 12-летнюю дочь и "позволила ей просверлить отверстие в черепе пациента". Делом заинтересовалась прокуратура, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Daily Mail, инцидент произошел, когда операция подходила к концу. Якобы женщина передала ребенку хирургическую дрель, позволив ей сделать отверстие в черепе пациента для установки зонда.

В прокуратуре говорят, хоть операция прошла и без осложнений, действия врача представляли "серьезный риск" и "демонстрировали поразительное неуважение к пациенту".

Адвокат обвиняемой Бернхард Лехофер заявил, что девочка не управляла инструментом самостоятельно, а лишь держала руку матери во время работы.

Сама врач уверяет, что дочь весь день провела с ней на работе и наблюдала за операцией, однако критический момент она "не видела в деталях".

Отмечается, что в администрации больницы узнали о ситуации благодаря анонимным сообщениям. Руководитель отделения нейрохирургии Стефан Вольфсбергер признался, что поначалу не поверил в случившееся, но история быстро разошлась среди персонала.

Слушание по делу состоялось в окружном суде Грац-Восточного округа, где обвиняемая и ее коллега не признали себя виновными. Из-за отсутствия прямых свидетелей и необходимости дополнительных экспертных заключений суд отложил рассмотрение дела до 10 декабря 2025 года.

Ранее сообщалось, что врач из Астаны лишился свободы из-за жажды легких денег.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
