В Актобе нейрохирурги научились проводить уникальные операции детям с эпилепсией

В Актобе на базе областной детской больницы нейрохирурги научились проводить уникальные операции, снижающие на 60% частоту судорог у детей с эпилепсией, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Минздрава, такой метод особенно эффективен, когда приступы невозможно контролировать с помощью лекарств.

Мастер-класс для местных врачей провел Азамат Жайлганов. С 2021 года он провел на базе городской больницы № 2 в Алматы порядка 70 успешных операций по VNS-терапии.

"Под скальпелем участников мастер-класса оказался маленький пациент с фармакорезистентной эпилепсией. Это форма заболевания, при которой лекарства и другие виды лечения неэффективны. Хирурги установили на блуждающий нерв ребенка специальный стимулятор. Аппарат останется под кожей на 4-10 лет", – рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Дорогостоящая операция длится всего час. Специалисты поясняют, что внедрение такого метода лечения поможет казахстанцам с эпилепсией контролировать приступы в случаях, когда это невозможно делать с помощью лекарств.

Материал по теме Врачи Казахстана впервые провели перекрестную трансплантацию почек

В Управлении здравоохранения Актюбинской области планируют сформировать опербригаду детских нейрохирургов для внедрения методики на базе стационара.

В Казахстане изменились правила проведения экспертизы при медицинских инцидентах. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова подписала соответствующий приказ.